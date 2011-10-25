Установка ЧПУ на действ. phpBB3 и обновление

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки141 просмотр

Необходимо произвести установку удобного ЧПУ на действующий проект phpBB3 без повреждения имеющегося функционала и произвести обновление версии движка.

14 лет назад
lbatl
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Axel_B
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

Axel_B
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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