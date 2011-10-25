Работа с движком ShopCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок126 просмотров

Нужен спец по ShopCMS для доработок и усовершенствования движка под конкретные задачи.

На данный момент нужен фильтр по товарам и настройка функции "импорт товаров".

ТЗ вышлю.

14 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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