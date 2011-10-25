Запуск сайта на Джумла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок246 просмотров

Нужно запустить сайт на Джумла с шаблоном на туристическую тематику

+ настроить шаблоны:

- главная,

- туры (http://www.tourclub.com.ua/uk/tours/get/pohod_karpaty_chornohora_nv6)

- список туров (http://www.tourclub.com.ua/uk/tours/trekking/hiking_summer_sport)

+ настроить 3 языка (польский, английский, немецкий)

+ показать, где и как меняются элементы шаблона, пояснить систему настройки цмс.

Joomla
14 лет назад
tourclub
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров