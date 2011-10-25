Уважаемые weblancerы, добрый день! Есть сайт созданный на основе wp неск лет назад. Сейчас его необходимо обновить, upgrade нужно проводить частями. Адре сайта и первое задание в прикрепленном файле.
Запуск сайта на Джумла
Нужно запустить сайт на Джумла с шаблоном на туристическую тематику
+ настроить шаблоны:
- главная,
- туры (http://www.tourclub.com.ua/uk/tours/get/pohod_karpaty_chornohora_nv6)
- список туров (http://www.tourclub.com.ua/uk/tours/trekking/hiking_summer_sport)
+ настроить 3 языка (польский, английский, немецкий)
+ показать, где и как меняются элементы шаблона, пояснить систему настройки цмс.
Заявки фрилансеров
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