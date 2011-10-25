Уважаемые weblancerы, добрый день! Есть сайт созданный на основе wp неск лет назад. Сейчас его необходимо обновить, upgrade нужно проводить частями. Адре сайта и первое задание в прикрепленном файле.
Wordpress. проблема с плагином All in One SEO Pack
на сайте стоит компонент All in One SEO Pack
он настроен неправильно...
он не создает заголовок H1.. Title валит тоже не в ту кучу..вот с этим и надо разобраться..чтоб All in One SEO Pack создавал правильный код страницы
валидатор говорит что ошибка в коде страницы
кто может чем и за сколько помочь
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