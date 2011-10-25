Wordpress. проблема с плагином All in One SEO Pack

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Закрыт4 заявки141 просмотр

на сайте стоит компонент All in One SEO Pack

он настроен неправильно...

он не создает заголовок H1.. Title валит тоже не в ту кучу..вот с этим и надо разобраться..чтоб All in One SEO Pack создавал правильный код страницы

валидатор говорит что ошибка в коде страницы

кто может чем и за сколько помочь

WordPress
14 лет назад
profidiz
Петр 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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