Уважаемые weblancerы, добрый день! Есть сайт созданный на основе wp неск лет назад. Сейчас его необходимо обновить, upgrade нужно проводить частями. Адре сайта и первое задание в прикрепленном файле.
Консультация программиста для PrestaShop
Ищу хорошего специалиста по движку.
Работа будет заключаться в помощи или консультациях, либо полностью передам заказ (оплата соответственно будет больше). Есть четкое ТЗ от заказчика, надо довести функционал до него.
Срок "вчера", поэтому ищу исполнительного ответственного человека, который не пропадет.
Обязательно пишите ссылки на свои работы с этим движком
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо перенести сайт на CMS Wordpress туристической фирмы - http://www.76tour.ru/ Полное ТЗ вышлю на почту. Для выполнения задачи требуется переверстка макета.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен спец по ShopCMS для доработок и усовершенствования движка под конкретные задачи. На данный момент нужен фильтр по товарам и настройка функции "импорт товаров". ТЗ вышлю.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт, где пользователи могли бы выставлять однотипный товар на продажу, аренду, обмен. Список товара на сайте будет выглядеть примерно так – http://prntscr.com/3nnib В идеале – чтобы доступ на добавление товара открывался после ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
на сайте стоит компонент All in One SEO Pack он настроен неправильно... он не создает заголовок H1.. Title валит тоже не в ту кучу..вот с этим и надо разобраться..чтоб All in One ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно запустить сайт на Джумла с шаблоном на туристическую тематику + настроить шаблоны: - главная, - туры (http://www.tourclub.com.ua/uk/tours/get/pohod_karpaty_chornohora_nv6) ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать платный доступ к разделу сайта. То есть раздел сайта открывается и там даже есть информация, но она не полна, чтобы скачать больше себе информации - нужно получить платный доступ. Чтобы была оплата, скажем ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо произвести установку удобного ЧПУ на действующий проект phpBB3 без повреждения имеющегося функционала и произвести обновление версии движка.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $300
Требуется разработать веб-сайт который будет : • Позволять пользователям загружать цифровые товары • Позволять пользователям просматривать загруженный материал в личном кабинете • Позволять администратору принимать или отклонять товары. • Позволять Пользователю просматривать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо чуть подкорректировать страницы сайта на amiro cms Добавить в начале и в конце карусель из картинок, на всех страницах И длинные тексты убрать в стикеры Около 10 страниц ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад