Консультация программиста для PrestaShop

Ищу хорошего специалиста по движку.

Работа будет заключаться в помощи или консультациях, либо полностью передам заказ (оплата соответственно будет больше). Есть четкое ТЗ от заказчика, надо довести функционал до него.

Срок "вчера", поэтому ищу исполнительного ответственного человека, который не пропадет.

Обязательно пишите ссылки на свои работы с этим движком