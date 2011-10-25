Консультация программиста для PrestaShop

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки134 просмотра

Ищу хорошего специалиста по движку.

Работа будет заключаться в помощи или консультациях, либо полностью передам заказ (оплата соответственно будет больше). Есть четкое ТЗ от заказчика, надо довести функционал до него.

Срок "вчера", поэтому ищу исполнительного ответственного человека, который не пропадет.

Обязательно пишите ссылки на свои работы с этим движком

PrestaShop
14 лет назад
franky
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров