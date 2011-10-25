Надо сделать сайт с добавлением товаров юзерами

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки136 просмотров

Нужен сайт, где пользователи могли бы выставлять однотипный товар на продажу, аренду, обмен. Список товара на сайте будет выглядеть примерно так – http://prntscr.com/3nnib

В идеале – чтобы доступ на добавление товара открывался после оплаты.

Дизайн в psd есть, там всё просто.

Жду от вас предложений по цене, сроками, cms-ке. Если есть вопросы, пишите здесь или в личке.

14 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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