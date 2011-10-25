Надо сделать сайт с добавлением товаров юзерами

Нужен сайт, где пользователи могли бы выставлять однотипный товар на продажу, аренду, обмен. Список товара на сайте будет выглядеть примерно так – http://prntscr.com/3nnib

В идеале – чтобы доступ на добавление товара открывался после оплаты.

Дизайн в psd есть, там всё просто.

Жду от вас предложений по цене, сроками, cms-ке. Если есть вопросы, пишите здесь или в личке.