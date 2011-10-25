Уважаемые weblancerы, добрый день! Есть сайт созданный на основе wp неск лет назад. Сейчас его необходимо обновить, upgrade нужно проводить частями. Адре сайта и первое задание в прикрепленном файле.
Перенос сайт на Wordpress
Необходимо перенести сайт на CMS Wordpress туристической фирмы - http://www.76tour.ru/
Полное ТЗ вышлю на почту. Для выполнения задачи требуется переверстка макета.
Заявки фрилансеров
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