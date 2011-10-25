Перенос сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки113 просмотров

Необходимо перенести сайт на CMS Wordpress туристической фирмы - http://www.76tour.ru/

Полное ТЗ вышлю на почту. Для выполнения задачи требуется переверстка макета.

WordPress
14 лет назад
meisgreen
Грин 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров