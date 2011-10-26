На DLE есть форма обратной связи, но нужно сделать еще одну форму, паралельно той что есть (что бы работали 2), с дополнительными полями (так как показано на рисунке) + 1 поле: заявка на: должна заполнятся ...
Нужна ЦМС для сайта аренды жилья
Нужна ЦМСка для аренды жилья.
Основные особенности 6-8 языков, выбор по городам, типам жилья, каталог объектов, описание и фотогаллерея объектов, заказ, бронирование, расчет через основные международные системы Виза, Мастеркард, Американ Экмпрес. (Возможно через LiqPay)
Пример, очень похож по функционалу - http://www.apartment.com.ua
Жду Ваши предложения - примеры готовых сайтов, стоимость...
Отдельно готовы обсудить разработку сайта на такой ЦМСке!
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