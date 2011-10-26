Нужна ЦМС для сайта аренды жилья

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки184 просмотра

Нужна ЦМСка для аренды жилья.

Основные особенности 6-8 языков, выбор по городам, типам жилья, каталог объектов, описание и фотогаллерея объектов, заказ, бронирование, расчет через основные международные системы Виза, Мастеркард, Американ Экмпрес. (Возможно через LiqPay)

Пример, очень похож по функционалу - http://www.apartment.com.ua

Жду Ваши предложения - примеры готовых сайтов, стоимость...

Отдельно готовы обсудить разработку сайта на такой ЦМСке!

14 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров