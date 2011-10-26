Доработка в Joomla

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Мне нужно подкрутить php модуля вывода категорий в joomla 1.7.

Вывод поумолчанию идет списками - (ul li) а мне нужно вывести строчками по 2-3 ячейки вряд - (tr td) 2-3-4 чтоб можно было регулировать

JoomlaPHP
14 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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