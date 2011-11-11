Изменения на сайте WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок215 просмотров

Здравствуйте

Нужно выполнить небольшие изменения на сайте. Суть задания в архиве.

Прошу указывать стоимость и сроки

WordPress
14 лет назад
Adidevam
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Выполнил заказ быстро и профессионально. Задавал уточняющие вопросы. От сотрудничества одно удовольстиве. Буду обращаться в дальнейшем.
Было приятно работать по этому проекту. Александр четко изложил ТЗ, всегда был на связи для уточнения рабочих моментов. С оплатой проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад