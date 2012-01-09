Форма обратной связи CMS DLE

На DLE есть форма обратной связи, но нужно сделать еще одну форму, паралельно той что есть (что бы работали 2), с дополнительными полями (так как показано на рисунке) + 1 поле: заявка на: должна заполнятся автоматически, это поле адрес страницы с которой перешел постетитель. Тоесть посетитель находится на внутренней странице сайта нажимет кнопку заказать и выводится форма обратной связи где в поле заявка на выводится адрес страницы с которой приешл. Такую функцию реализует Java скрипт:

Все поля формы должны приходить на email.

Таких форм на сайте должно работать 3, 1 действующая реализация на DLE и 2 новых формы (нужно разработать).