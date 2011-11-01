Вставить виджеты на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок147 просмотров

сайт работает на системе NetCat - нужно вставить на сайт виджеты вконтакте, фейсбук, твиттер

14 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличная работа!
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад