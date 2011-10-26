Добрый день, уважаемые фрилансеры! Требуется доработка функционала для интернет-магазина на Bitrix. Особенность магазина: наличие разных типов товара, каждый тип со своими характеристиками. Обязательно пишите, был ли у Вас опыт разработки похожих ресурсов. ...
Доработки по сайту на Joomla и форума phpbb
Необходимо аккуратно доработать рабочий сайт http://myflowerhorn.ru/ на Joomla и форум phpBB http://myflowerhorn.ru/forum. На сайте необходимо подправить шаблон и разобраться с "одобрением" комментариев, возможно достаточно будет консультации с вашей стороны. Так же необходимо установить и настроить модуль управления рекламой и создать и установить заготовки баннеров.
Первоочередное на форуме необходимо установить и настроить модуль рекламы и создать и воткнуть туда заготовки баннеров. Кроме этого установить 8-9 модулей (перечислю когда приступите к работе) .Так же необходимо будет подправить шаблоны (4 штуки) под рекламу, сделать несколько дополнительных кнопок в главном меню. Создать раздел в главном меню форума с контактами. Установить все необходимые обновления на сайт, форум и галерею.
ТЗ писать не умею, но если принципиально надо, то напрягусь! Сроки не срочны , но растягивать не люблю. Общение предпочтительнее по скайпу, оплата через яндекс-деньги.
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