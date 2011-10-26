Задача: Реализовать для группы "пользователи" возможность загрузки фотографий и создания альбомов в фотогалерее; Осуществить вывод галереи на страницу галереи на сайте. Текущая версия галереи позволяет создавать альбомы и загружать фото только администраторам, им ...
Доработка функционала для интернет-магазина
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Требуется доработка функционала для интернет-магазина на Bitrix. Особенность магазина: наличие разных типов товара, каждый тип со своими характеристиками. Обязательно пишите, был ли у Вас опыт разработки похожих ресурсов.
Основной функционал, который нужно доработать:
- вывод каталога товаров;
- фильтр по продукции;
- оформление заказа;
- импорт/экспорт.
Остальные подробности при переписке.
Спасибо.
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