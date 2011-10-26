Доработка функционала для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Требуется доработка функционала для интернет-магазина на Bitrix. Особенность магазина: наличие разных типов товара, каждый тип со своими характеристиками. Обязательно пишите, был ли у Вас опыт разработки похожих ресурсов.

Основной функционал, который нужно доработать:

- вывод каталога товаров;

- фильтр по продукции;

- оформление заказа;

- импорт/экспорт.

Остальные подробности при переписке.

Спасибо.

14 лет назад
RaDeGroup
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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