Ищем исполнителя. Необходимо заверстать шаблон и натянуть на MODx. Жду ваших предложений с ценами.
Сделать шаблон для OpenCart (дизайн есть)
Во вложение макет дизайна.
Нужно его сверстать и сделать шаблон для Opencart (ocStore v0.2.2). Установить на сайт.
Верстка кроссбраузерная, валидная.
БЮДЖЕТ НЕ БОЛЕЕ 3000-4000 рублей.
Срок: будущий понедельник. Максимум утро вторника.
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