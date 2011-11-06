Сделать шаблон для OpenCart (дизайн есть)

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки341 просмотр

Во вложение макет дизайна.

Нужно его сверстать и сделать шаблон для Opencart (ocStore v0.2.2). Установить на сайт.

Верстка кроссбраузерная, валидная.

БЮДЖЕТ НЕ БОЛЕЕ 3000-4000 рублей.

Срок: будущий понедельник. Максимум утро вторника.

ocStoreOpencart
14 лет назад
Hi_FireR
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

lebedev-sergey
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
28 отзывов(-2)
14 лет назад
$100
2 дня
Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$155
4 дня
Вячеслав на отлично справился с нестандартным шаблоном под Opencart. Выполнил верстку макету и осуществил ее портирование на CMS. Профессионал! Рекомендую к сотрудничеству.
Честный порядочный заказчик, с которым просто и комортно работать. Буду рад сотрудничать и далее!

Заявки фрилансеров

lebedev-sergey
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
28 отзывов(-2)
14 лет назад
Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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