MODx верстка и натяжка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок254 просмотра

Ищем исполнителя. Необходимо заверстать шаблон и натянуть на MODx.

Жду ваших предложений с ценами.

MODX
14 лет назад
SlonoTOP
Артем 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

denis__
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$100
2 дня
Очень грамотный специалист и приятный человек, сразу видно, что настоящий профессионал.
Отличный заказчик. Грамотное ТЗ. Все вопросы задает по делу. Адекватный и просто приятный в общении человек. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

denis__
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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