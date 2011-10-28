Создать Интернет-магазин футболок на готовой CMS

Добрый день! Задание следующее: нужно скачать шаблон вот здесь: http://www.qoodo.ru/templates-joomla/templates-yootheme/1734-yt-corona.htmlрсию (версию для 1.5). Разместить его к себе на Joomla (на Денвер, или с чем вы работаете), потом перенести на бесплатный хостинг (holm.ru, ...