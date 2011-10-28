Задача: разработать или переработать модуль на Drupal 6 Также на Ваши плечи ложится вёрстка Бюджет 15000 рублей Начать нужно немедленно! Срок - 3-4 недели ...
Создать Интернет-магазин футболок на готовой CMS
Нужен сайт интернет-магазина футболок на готовой CMS.
Магазин занимается продажей футболок с нанесением на них рисунка.
Аналог-образец, который устраивает по функционалу - http://prikid.ua, платежные системы нужны те же.
4 валюты в просмотре каталога.
В каталоге нужна разбивка футболок по темам, авторам, типам (мужские, женские и т.д.)
Выбор параметров при покупке, аналогичен сайту образцу - http://prikid.ua/tovar/1636/
Нужна настройка/доработка CMS и внедрение сверстанного дизайна.
CMS - рассматриваем варианты, кроме самописных.
Дизайн и верстка наши (но рассмотрим ваши предложения).
Срок - 2 недели.
Указывайте пожалуйста вашу стоимость и CMS (обязательно!).
Заявки фрилансеров
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