Создать Интернет-магазин футболок на готовой CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок201 просмотр

Нужен сайт интернет-магазина футболок на готовой CMS.

Магазин занимается продажей футболок с нанесением на них рисунка.

Аналог-образец, который устраивает по функционалу - http://prikid.ua, платежные системы нужны те же.

4 валюты в просмотре каталога.

В каталоге нужна разбивка футболок по темам, авторам, типам (мужские, женские и т.д.)

Выбор параметров при покупке, аналогичен сайту образцу - http://prikid.ua/tovar/1636/

Нужна настройка/доработка CMS и внедрение сверстанного дизайна.

CMS - рассматриваем варианты, кроме самописных.

Дизайн и верстка наши (но рассмотрим ваши предложения).

Срок - 2 недели.

Указывайте пожалуйста вашу стоимость и CMS (обязательно!).

14 лет назад
timden
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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