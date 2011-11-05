Шаблон Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок237 просмотров

Добрый день!

Задание следующее: нужно скачать шаблон вот здесь: http://www.qoodo.ru/templates-joomla/templates-yootheme/1734-yt-corona.htmlрсию (версию для 1.5). Разместить его к себе на Joomla (на Денвер, или с чем вы работаете), потом перенести на бесплатный хостинг (holm.ru, домен и пароль я дам), чтобы можно было (эта работа от вас не требуется) редактировать шаблон, добавлять разделы категории, меню, материалы.

Сам умею, но в данный момент очень ограничен доступ к компьютеру и интернету, а сроки поджимают. Ваши предложения с ценами и почту для связи. Отвечу не раньше понедельника (опять же, проблемы со связью). Спасибо.

Joomla
14 лет назад
prsh
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

gamletjlo
Алекс 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$19
1 день
Очень хороший исполнитель. По моему заказу (Joomla) все сделано очень быстро, качественно и недорого. В данной области исполнитель разбирается хорошо – можете смело обращаться. Спасибо.
Очень адекватный и приятный в общении заказчик , четко излагает задачу, как результат - продуктивное сотрудничество. Без замедления вознаградил достойной оплатой.

Заявки фрилансеров

gamletjlo
Алекс 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад