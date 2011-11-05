Надо прикрутить платежную систему segpay к друпал дня зачисления средств на баланс аккаунта.
Шаблон Joomla
Добрый день!
Задание следующее: нужно скачать шаблон вот здесь: http://www.qoodo.ru/templates-joomla/templates-yootheme/1734-yt-corona.htmlрсию (версию для 1.5). Разместить его к себе на Joomla (на Денвер, или с чем вы работаете), потом перенести на бесплатный хостинг (holm.ru, домен и пароль я дам), чтобы можно было (эта работа от вас не требуется) редактировать шаблон, добавлять разделы категории, меню, материалы.
Сам умею, но в данный момент очень ограничен доступ к компьютеру и интернету, а сроки поджимают. Ваши предложения с ценами и почту для связи. Отвечу не раньше понедельника (опять же, проблемы со связью). Спасибо.
Выбранный исполнитель
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