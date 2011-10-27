Drupal + платежная система

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки159 просмотров

Надо прикрутить платежную систему segpay к друпал дня зачисления средств на баланс аккаунта.

Drupal
14 лет назад
trusak
42 года
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Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vovan77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$80
3 дня

Заявки фрилансеров

vovan77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад