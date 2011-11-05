Сайты под ключ - от визиток до интернет-магазинов; поисковое продвижение; адаптированность под современные гаджеты.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$19
10 баллов
12 лет назад
Очень хороший исполнитель. По моему заказу (Joomla) все сделано очень быстро, качественно и недорого. В данной области исполнитель разбирается хорошо – можете смело обращаться. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень адекватный и приятный в общении заказчик , четко излагает задачу, как результат - продуктивное сотрудничество. Без замедления вознаградил достойной оплатой.
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