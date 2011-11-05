gamletjlo

Алекс Митин gamletjlo

 
40 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Сайты под ключ - от визиток до интернет-магазинов; поисковое продвижение; адаптированность под современные гаджеты.

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Отзывы заказчиков
prsh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$19
10 баллов
12 лет назад
Шаблон Joomla
Очень хороший исполнитель. По моему заказу (Joomla) все сделано очень быстро, качественно и недорого. В данной области исполнитель разбирается хорошо – можете смело обращаться. Спасибо.
Очень адекватный и приятный в общении заказчик , четко излагает задачу, как результат - продуктивное сотрудничество. Без замедления вознаградил достойной оплатой.
Ответный отзыв
Интернет-магазины
нет отзывов
$3.3/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3.3/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга