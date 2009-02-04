Скрипт обработки SMS c базой данных

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки245 просмотров
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Разработка скрипта для обработки информации от агрегатора: анализ сообщения и сверка данных в сообщении с БД, запись информации в БД, извлечение информации из БД и формирование ответного СМС. Скрипт будет встроен в сайт на Joomla. Скрип кроме этого должен иметь инсталлятор для привязки к базе MySQL, блок тестирования, и блок вывода статистики. Предполагается дальнейшая поддержка и развитие проекта. Не adult и не варез.

блок-схема скрипта для работы с БД без подробностей - четкая версия будет только после договоренности.

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ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ВЫБРАН! черт его знает, как это исправить.

15 лет назад
Alhor2
51 годГермания
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$70
5 дней
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