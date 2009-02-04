Скрипт обработки SMS c базой данных

Разработка скрипта для обработки информации от агрегатора: анализ сообщения и сверка данных в сообщении с БД, запись информации в БД, извлечение информации из БД и формирование ответного СМС. Скрипт будет встроен в сайт на Joomla. Скрип кроме этого должен иметь инсталлятор для привязки к базе MySQL, блок тестирования, и блок вывода статистики. Предполагается дальнейшая поддержка и развитие проекта. Не adult и не варез.

блок-схема скрипта для работы с БД без подробностей - четкая версия будет только после договоренности.

В течение недели мы принимаем предложения с примерами работ и ценами.

ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ВЫБРАН! черт его знает, как это исправить.