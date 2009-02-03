Входная flash страница

Нужно сделать чтобы в новостях выводились кликабельные теги также как тут: http://loadmovie.ru/ вот есть подобный модуль, но с автором связаться не могу. http://4dle.ru/sel_mods/1147156722-modul-dlja-kinoshnykh-sajjtov.html Нужно чтобы при добавлении новости, эти поля были под полной новостью в админке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
---------- старт ----------
Пустая страница. Фон #5BBBCB.
1
---------- логотипы FCI и РКФ ---------
на месте логотипов FCI и РКФ проявляются белые круги с несколько размытыми контурами, размер кругов на 10px (немного) больше размера логотипов, когда цвет кругов с фонового доходит до #FFFFFF (белого), цвет начинает меняться обратно до фонового, сами логотипы с момента изменения цвета с #FFFFFF (белого) до фонового остаются белыми.
время: 3
2
---------- градиент и отражения логотипов FCI и РКФ ----------
Проявляется градиент (изменение цвета от более темного к фоновому), одновременно проявляются отражения FCI и РКФ.
время: 2
3
---------- SAMARA и САМАРА ----------
Буквы "летят на ветру" и становятся на свои места.
SAMARA - слева, начиная с левой буквы.
САМАРА - справа, начиная с правой буквы.
Буквы появляются одновременно, но не зеркально.
время: 3
4
---------- ZOOCLUB ----------
Размытые буквы вылетают слева и справа (поочередно), начиная с левой по порядку.
время: 3
5
---------- Логотип (собачки) ----------
Три собачки проявляются белого цвета с размытым внешним контуром. Далее белый периходит в нужные цвета, одновременно с этим контур становится четким.
время: 3
6
---------- карта ----------
Проявляется из фона.
время: 2
7
---------- ENGLISH и РУССКИЙ ----------
Аналогично п.3
Общее время 8 - 10
Страница должна состоять из нескольких флешек (см. вложений рисунок), верстать страницу не обязательно, достаточно сделать отдельные флешки, хотя желательно.
Во вложении страница после окончания анимации
Материал в хорошем качестве и psd рисунка во вложении по почте.
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