Входная flash страница

---------- старт ----------

Пустая страница. Фон #5BBBCB.

1

---------- логотипы FCI и РКФ ---------

на месте логотипов FCI и РКФ проявляются белые круги с несколько размытыми контурами, размер кругов на 10px (немного) больше размера логотипов, когда цвет кругов с фонового доходит до #FFFFFF (белого), цвет начинает меняться обратно до фонового, сами логотипы с момента изменения цвета с #FFFFFF (белого) до фонового остаются белыми.

время: 3

2

---------- градиент и отражения логотипов FCI и РКФ ----------

Проявляется градиент (изменение цвета от более темного к фоновому), одновременно проявляются отражения FCI и РКФ.

время: 2

3

---------- SAMARA и САМАРА ----------

Буквы "летят на ветру" и становятся на свои места.

SAMARA - слева, начиная с левой буквы.

САМАРА - справа, начиная с правой буквы.

Буквы появляются одновременно, но не зеркально.

время: 3

4

---------- ZOOCLUB ----------

Размытые буквы вылетают слева и справа (поочередно), начиная с левой по порядку.

время: 3

5

---------- Логотип (собачки) ----------

Три собачки проявляются белого цвета с размытым внешним контуром. Далее белый периходит в нужные цвета, одновременно с этим контур становится четким.

время: 3

6

---------- карта ----------

Проявляется из фона.

время: 2

7

---------- ENGLISH и РУССКИЙ ----------

Аналогично п.3

Общее время 8 - 10

Страница должна состоять из нескольких флешек (см. вложений рисунок), верстать страницу не обязательно, достаточно сделать отдельные флешки, хотя желательно.

Во вложении страница после окончания анимации

Материал в хорошем качестве и psd рисунка во вложении по почте.