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Александр Адамов [Adamoff] [03.02 2009 | 11:13]

Установка домашнего сайта на NAS !

Требуется установить сайт отвечающий следующим требованиям:

1. Сайт должен быть на продвинутом CMS (типа Drupal, Joomla, WordPress, Typo3 и тп).

2. Рисовать и заморачиваться над сайтом НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО – сгодятся уже готовые сайты с обязательной возможностью смены скинов.

3. Возможность авторизации пользователей для разделения доступа к содержимому сайта

3. Наличие фото и видео галерей – открытых и закрытых.

4. Стандартное наполнение сайта + форум

5. Возможность резервного копирования-восстановления сайта и миграции его на другое "железо"

6. Помощь в выбор NAS'а ( как вариант freenas.org )

7. Регистрация доменного имени и "привязка" его к созданному сайту.

ОБЯЗАТЕЛЬНО шлите в PM/аську ОПИСАНИЕ как Вы видите реализацию этого проекта ( какая СMS, какие плагины для видео/фото галлереи, форума) и вообще мысли по поводу проекта.

ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ неотносящиеся к проекту сообщения вроде – "возьмусь хоть сегодня", "большой опыт – см. портфолио" , "низкие цены" и тп

Для уточнения деталей и ускорения процесса запуска проекта – ОБЯЗАТЕЛЬНО звоните или пишите в аську/PM.

Спасибо за понимание !!!