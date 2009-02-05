Джумла, модуль Hot Property

Разработка скрипта для обработки информации от агрегатора: анализ сообщения и сверка данных в сообщении с БД, запись информации в БД, извлечение информации из БД и формирование ответного СМС. Скрипт будет встроен в сайт на Joomla. ...
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