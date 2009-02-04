Всё связано

1. Магазин запчастей - возможность заливки прайсов в экселе с админки и с админки обычного пользователя на платной основе, с документо-оборотом

2. Автокаталог - пример http://newcars.ua/

3. Новости

4. Продажа Авто ….Обменяю авто....

5. Видео

Форум с фотогалереей и онлайн чатом

8. Поддомены - заказать сайт -это для любого пользователя на платной основе на базе нашего сайта

9. Автофирмы - пример http://www.autosite.com.ua/perevozki.html

10. Авто- Инфо

11.Каталог запчастей

Остальное при разговоре.....

админка пользователя должна быть удобной и все будет добавляться и управляться через неё на платной основе будет общий щёт, с которого человек может заплатить за рекламу или за запчасть в магазине.

Ищу предложения с Черниговской обл. или Киев