Переделка PHP модуля

$50
Веб-программированиеЗавершен8 заявок241 просмотр
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Нужно переделать слегка один модуль оплаты в XT Commerce! (cкрипт в php вроде с вложением JavaScript. Но надо чтобы профи взглянул!)

Поля где идёт вбив банковских даннх должны сохронять не банковские данные а другую инфу! А там идёт проверка по BLZ(банковский индекс) и наличии счёта в связи BLZ. Нужно это както отключить и сделать так чтобы этот модуль сохранял другую инфу! Впринцепе для кодеров проще простого!

PHP
15 лет назад
Androgen
Markus Bauer 
43 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
web-go-up
Alexandr 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень положительный заказчик. Подробно объяснил что нужно сделать, ответил на все распросы. С оплатой вопросов вообще никаких. Рекомендую к сотрудничеству!
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