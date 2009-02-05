Переделка PHP модуля

Нужно переделать слегка один модуль оплаты в XT Commerce! (cкрипт в php вроде с вложением JavaScript. Но надо чтобы профи взглянул!)

Поля где идёт вбив банковских даннх должны сохронять не банковские данные а другую инфу! А там идёт проверка по BLZ(банковский индекс) и наличии счёта в связи BLZ. Нужно это както отключить и сделать так чтобы этот модуль сохранял другую инфу! Впринцепе для кодеров проще простого!