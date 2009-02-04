Доработка CRM системы на EXTJS

Есть система на PHP4/MySQL: -человек заходит на страницу, видит кликабельную карту -кликает на нее -открывается подробная информация по городам в этой туристической зоне -выбираешь город и какой вид отдыха тебя интересует -спасибо, вам будет выслана информация. В админ-части - идет ...