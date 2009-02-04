Доработка CRM системы на EXTJS

Есть система на PHP4/MySQL: -человек заходит на страницу, видит кликабельную карту -кликает на нее -открывается подробная информация по городам в этой туристической зоне -выбираешь город и какой вид отдыха тебя интересует -спасибо, вам будет выслана информация. В админ-части - идет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
НУжен специалист EXTJS + php с опытом работы.
ICQ 997544
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать на JavaScript или Flash слайдшоу, как здесь в шапке http://www.topps.com/ Основные требование: 1) скрипт должен подхватывать фотографии, которые лежат в заданной папке(содержимое может меняться) 2) для каждой отображаемой фотографии должна быть возможность указывать гипперссылку 3)фотки должны меняться ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад
Скрипт сайта Готовый или написать, или дописатьВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $4000
Всё связано 1. Магазин запчастей - возможность заливки прайсов в экселе с админки и с админки обычного пользователя на платной основе, с документо-оборотом 2. Автокаталог - пример http://newcars.ua/ 3. Новости 4. Продажа Авто ….Обменяю авто.... 5. Видео Форум с фотогалереей и ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт15 лет назад
Изменить шаблон джумлаЗакрыт15 лет назад
Есть готовый дизайн сайта. Разделы:/Главная/О нас/Контакты/Цены, услуги/Наши клиенты/Он-лайн заказ услуги/Фотогалерея/ Корпоративный сайт должен быть с CMS. Просьба не писать банальные предложения: могу, смотри портфолио. Мне нужны аргументы, почему я должен у Вас заказать сайт. Предложения скрыты от других пользователей. В личку ...Веб-программирование26 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Бюджет: $200 Это: 146.2 ? 7200 руб 153.8 FM Александр Адамов [Adamoff] [03.02 2009 | 11:13] Установка домашнего сайта на NAS ! Требуется установить сайт отвечающий следующим требованиям: 1. Сайт должен быть на продвинутом CMS (типа Drupal, Joomla, WordPress, Typo3 и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен специалист по Джумле, с опытом работы с модулем Hot Property. Необходимо поправить некоторые вещи в html выдаче страниц модуля.Завершен15 лет назад
Нужно прикрутить на сайт мерчант WebMonay, но не для покупок, а для пожертвования, необходимо сделать так что бы пользователь сам выбирал какую сумму ему жертвовать... Способ расчета WMZ Все предложения сюда.Закрыт15 лет назад
- $100
---------- старт ---------- Пустая страница. Фон #5BBBCB. 1 ---------- логотипы FCI и РКФ --------- на месте логотипов FCI и РКФ проявляются белые круги с несколько размытыми контурами, размер кругов на 10px (немного) больше размера логотипов, когда цвет кругов с ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт15 лет назад