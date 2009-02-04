Автоматизировать процесс установки WP

В общем нужен скрипт с помощью которого можно будет с легкостью устанавливать и настраивать движок WP

Как именно:

например устанавлию куда нибудь скрипт (тот что надо сделать), и работаю только в нем, что должно быть?

- Раздел установки движка, где просто указываю данные от фтп и БД, далее скрипт автоматически закидывает движок WP на хостинг и устанавливает его.

- Раздел где можно поменять название описание установленного блога, управлять ссылками с блока (blogrol), менять дизайн, т.е. общие настройки.

- Раздел с rss лентами, которые выборочно можно добавить на любой из установленных блогов, т.е. еще сделать плагин для wp который будет грабить статьи с rss лент (полностью статьи а не анонсы), добавленные ленты также помещаются и в админку на самом блоге, чтобы в случае удаления блога из админки данного скрипта не повлияло на его далнейшее обновление с добавленных rss лент.

По сути нужен скрипт для организации создания автонаполняемых блогов, чтобы каждый не устанавливать и настраивать вручную.

Rss граббер можно написать специально для него а можно взять готовый но чтобы был простой и грабил полностью статьи, возможность выбора рубрики в какую будет добавлять новости с определенной ленты или добавлять в ту которая находится на сайте источника.

Нравится граббер feedwordpress но грабит новости не целеком.

Указывайте свои сроки и цены если делать вместе с синонимайзером или без него.

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