Автоматизировать процесс установки WP

НУжен специалист EXTJS + php с опытом работы. ICQ 997544
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В общем нужен скрипт с помощью которого можно будет с легкостью устанавливать и настраивать движок WP
Как именно:
например устанавлию куда нибудь скрипт (тот что надо сделать), и работаю только в нем, что должно быть?
- Раздел установки движка, где просто указываю данные от фтп и БД, далее скрипт автоматически закидывает движок WP на хостинг и устанавливает его.
- Раздел где можно поменять название описание установленного блога, управлять ссылками с блока (blogrol), менять дизайн, т.е. общие настройки.
- Раздел с rss лентами, которые выборочно можно добавить на любой из установленных блогов, т.е. еще сделать плагин для wp который будет грабить статьи с rss лент (полностью статьи а не анонсы), добавленные ленты также помещаются и в админку на самом блоге, чтобы в случае удаления блога из админки данного скрипта не повлияло на его далнейшее обновление с добавленных rss лент.
По сути нужен скрипт для организации создания автонаполняемых блогов, чтобы каждый не устанавливать и настраивать вручную.
Rss граббер можно написать специально для него а можно взять готовый но чтобы был простой и грабил полностью статьи, возможность выбора рубрики в какую будет добавлять новости с определенной ленты или добавлять в ту которая находится на сайте источника.
Нравится граббер feedwordpress но грабит новости не целеком.
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