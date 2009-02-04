Отредактировать компоненты, модули для joomla

НУжен специалист EXTJS + php с опытом работы. ICQ 997544
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Необходимо отредактировать и русифицировать следующие модули для джумлы 1.0.15 LE, так же могу рассмотреть переделку под 1.5.9:
1.PUArcade русифицировать версию 2.1.3
2.Редактировать и русифицировать следующие модули (PU Arcade Featured Game), (PU Arcade Recent 5 Scores), (PUArcade Folder List, необходим модуль на подобе этого который бы выводил катигории игр на главную страницу, с функцией скрыть убрать добавить, так же менять картинки на папках), (PU Contest of the month, данный модуль нужен для организации соревнований по определенным играм, так же к этому модулю надо добавить модуль системы оплаты смс и веб моней, для участия в турнире), (PU Arcade Popular Games, модуль популярных игр), (PU Arcade Stats модуль вывода по статистике игр) все эти модули есть на http://extensions.joomla.org/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=1883&Itemid=35
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