Создание движка сайта

НУжен специалист EXTJS + php с опытом работы. ICQ 997544
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня интересует возможность разработки сайта типа
http://marketmap.ru/, только ориентированного под украинский сегмент.
Прошу указать ориентировочную стоимость и сроки выполнения работ.
Кого заинтересовало стучите в аську 239013425
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