Для сайта небольшой службы такси требуется создание анимированного интерактивного банера, а также автоматизация меню (плавное раскрытие подуровней, анимационая графика и подобное). Возможно, также понадобятся мелкие украшательства интерфейса (интерактивная анимация при движении мышкой). Детальное техническое задание - ...
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Требуется скрипт упаковки/распаковки zip архивов
Делал когда то для себя, затем успешно забросил из за нехватки времени, остался только очень сырой набросок можно использовать только в качестве примера того что нужно мне в результате.
возможности:
1. упаковка файлов с целью создания архива сайта как отдельных папок/файлов с возможностью выбора так и упаковки сайта целиком т.е. директории которая открыта в данный момент с визуальным отображением хода распаковки
2. распаковка залитого архива на сайте с возможностью указания директории назначения с визуальным отображением хода распаковки
3. загрузка архива на сайт с визуальным отображением хода закачки на сайт
4. возможность скачивать любые файлы с сайта без его открытия т.е. генерируется ссылка на его скачку, к римеру чтоб php файл не выполнялся а просто его можно было скачать с скайта без необходимости упаковки
5. браузер файлов и папок (дизайн как это должно выглядеть прилагается)
6. возможность редактировать файлы
7. переименовывать папки
8. переносить файлы и папки в другую папку (относительно папки в которой находится переносимый файл)
9. установка прав на папки и файлы
10. удаление папок и файлов включая папки с вложенными подпапками и файлами
11. корректная работа как под windows так и под unix подобной системой
12. все выполняемые действия должны иметь визуальную шкалу (статус) % выполнения поставленной задачи к примеру как это реализовано в дампере (Sypex Dumper Lite 1.0.8 http://sypex.net/products/dumper/) т.е. нужно такое же решение чтоб не создавалось впечатления что скрипт завис или хостинг не вывез
13. технические реализации PHP 5, CSS, все функции должны иметь разумное название т.е. function get_file_properties() // ясно, с прочерком, и в нижнем регистре, также чтоб название функции говорило само за себя что делает и для чего нужна а вообще читайте подробнее о чем я тут - http://whitepiano.ru/user_guide/general/styleguide.html#class_and_method_naming, для упаковки распаковки использовать - PhpConcept Library - Zip Module 2.8.2
14. в коде должен быть порядок чтоб потом при наращивании функционала по необходимости не думать что откуда берется и для чего нужно, тут нужно вам все разложить по полочкам если это листинг каталогов/файлов то он должен вложен в свою функцию а при необходимости заюзать внешнюю но не вложенную в нееже т.е. чтоб эта дополнительная была доступна и для других функций
15. Работа не сложная, и многие скажут зачем оно когда есть куча софта с аналогичным функционалом, ответ если заказываю значит нужно, все функции для реализации этого функционала почти элементарны так что постарайтесь на совесть пожалуйста ;)
16. за примеры не грызите все на коленках и абы как к тому же эта мысль проснулась через два года после того как все уже было реализованно но к несчастью все безвозвратно утеряно так что я не заморачивался на вырезал код сугубо для примера.
17. поддержка кириллицы в именах архивируемых файлов и папок.
в архиве три файла
1. библиотека PhpConcept
2. shablon.php - шаблон примера для формирования файлового менеджера
3. phproottols.php - а это то на что стыдно смотреть но вроде работает :)
Проект заказан для исполнения на странице http://freelance.ru/projects/69630/ фрилансеру Антон Виноградов (http://freelance.ru/users/seoal/) деньги им получены (задаток 50%) 00:59:57 30/06/2011 сейчас исполнитель пропал, жду еще несколько дней, если исполнитель не объявится то буду искать нового, а на Антона Виноградова подам претензию в арбитраж WebMoney
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