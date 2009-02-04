Задачи для PHP-программера со знанием Koobi

Для сайта небольшой службы такси требуется создание анимированного интерактивного банера, а также автоматизация меню (плавное раскрытие подуровней, анимационая графика и подобное). Возможно, также понадобятся мелкие украшательства интерфейса (интерактивная анимация при движении мышкой). Детальное техническое задание - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования: хороший опыт - PHP+MySQL, знание CSS, HTML - обязательно знакомство с CMS Koobi.
Задачи:
- настройка cms koobi под задачи сайта и необходимое программирование;
- наполнение контентом;
- обновление и тех.поддержка существующих сайтов компании.
CMS - уже доведена до необходимого уровня, но нужен человек, который быстро решает задачи.
На [email protected] присылайте:
1. Ссылки на работы с указанием объёма выполненных работ и времени затраченного на работы.
ЗП обговаривается отдельно с каждым кандидатом - предположительно не меньше - 400-500у.е. в месяц, в зависимости от скорости, качества Вашей работы. Загрузка - возможен полный рабочий день, работы много. Ваш доход будет зависеть только от объёма и сложности работы.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется произвести интеграцию дизайна с доработкой в коде на битрикс. Интерисуют только веб программисты с хорошим опытом разработок на битриксе. Объем около 5 проектов в месяц.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть сайт, на котором форум. Требуется под логином войти на этот сайт, по указанной ссылке(ведущей сразу на тему форума) и сграбить всю ветку форума вместе с юзерами. Всё сграбленое добавить на форум vbulletin в указанную ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Меня интересует возможность разработки сайта типа http://marketmap.ru/, только ориентированного под украинский сегмент. Прошу указать ориентировочную стоимость и сроки выполнения работ. Кого заинтересовало стучите в аську 239013425Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
В общем нужен скрипт с помощью которого можно будет с легкостью устанавливать и настраивать движок WP Как именно: например устанавлию куда нибудь скрипт (тот что надо сделать), и работаю только в нем, что должно быть? - Раздел установки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $80
Есть псд. Нужно его чуть подправить, заверстать и посадить на модх. Затем наполнить и выложить на фтп. Бюджет - 700 грн (вму) Срок - 4 дня. Жду предложений. Спасибо.Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо отредактировать и русифицировать следующие модули для джумлы 1.0.15 LE, так же могу рассмотреть переделку под 1.5.9: 1.PUArcade русифицировать версию 2.1.3 2.Редактировать и русифицировать следующие модули (PU Arcade Featured Game), (PU Arcade Recent 5 Scores), (PUArcade Folder ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $300
Необходим программинг автопортала. Если удобно с использованием cmsВеб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно переделать слегка один модуль оплаты в XT Commerce! (cкрипт в php вроде с вложением JavaScript. Но надо чтобы профи взглянул!) Поля где идёт вбив банковских даннх должны сохронять не банковские данные а другую инфу! А ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть 2 сайта. Работа несложная, как тестовое задание. Если сработаемся - отдаю магазин в работу. Один сайт - модификация джумлы, 2 шоп скрит (старая версия). Правки в основном по визуалке (аля убрать фотку, убрать ссылку, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад