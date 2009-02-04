Модуль для WebAsyst

Требуется скрипт упаковки/распаковки zip архивов Делал когда то для себя, затем успешно забросил из за нехватки времени, остался только очень сырой набросок можно использовать только в качестве примера того что нужно мне в результате. возможности: 1. упаковка файлов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется модуль выгрузки товаров для ЯндексМаркета в CMS WebAsyst с учетом наличия товара.
Т.е. выгружать только товары с признаком "Доступен для заказа".
Если есть другие готовые полезные доработки тоже рассмотрим.
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