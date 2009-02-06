Требуется консультация по IPB

Здравствуйте! Требуется немного, но сделать Важно, а именно: доверстать там где недоверстано или неправильно, или криво, свести все css файлы на сайте (в разных папок) в один в корне, внести правки в шрифты, цвета ...
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Собираюсь сделать форум IPB с большим кол-вом подразделов и на каждый зацепить тематический отдельный домен. В связи с этим нужна консультация, а в дальнейшем и помощь в реализации мелких деталей, который самостоятельно реализовать не получится...
Вопросы:
- Возможно ли каждой основной категории сделать свое уникальное оформление? Тоесть чтобы юзер сам не мог изменять оформление, а чтобы в "детской" было "детское" оформление, а если юзер перешел допустим в "авто" скин сменился самостоятельно на соответствующий и т.п.
- Хотелось бы сразу поставить фотогалерею и блог , но не знаю где посмотреть примеры... Возможно есть еще какие-то интересные компоненты или моды...
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