Требуется консультация по IPB

Собираюсь сделать форум IPB с большим кол-вом подразделов и на каждый зацепить тематический отдельный домен. В связи с этим нужна консультация, а в дальнейшем и помощь в реализации мелких деталей, который самостоятельно реализовать не получится...

Вопросы:

- Возможно ли каждой основной категории сделать свое уникальное оформление? Тоесть чтобы юзер сам не мог изменять оформление, а чтобы в "детской" было "детское" оформление, а если юзер перешел допустим в "авто" скин сменился самостоятельно на соответствующий и т.п.

- Хотелось бы сразу поставить фотогалерею и блог , но не знаю где посмотреть примеры... Возможно есть еще какие-то интересные компоненты или моды...