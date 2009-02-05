Скрипт граббера содержимого сайта

В принципе скрипт почти готов. Загвоздка в сайте :) Не грабится с него так, как должно бы. То есть по большому счету писать ничего не надо, нужна подсказка - почему грабится не все и не так :)

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