Скрипт заявки на отправку товара

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Должны быть поля для ввода почтовых данных для отправки товара и защита от многочисленных вводов. Все данные должны приходить на почту в заголовки письма должно быть написано. Пробный пакет, а в тексте все данные.
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