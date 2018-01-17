Andrei848

Андрей Andrei848

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создать лейдинг сайт на продажу одного товара

    Требуется разработка лейдинг сайта для продажи товара с подробным описанием и видео-презентацией установки на кулер. Сайт должен поддерживать оплату картой и возможность запроса счета. В качестве примера можно использовать информацию с аналогичных сайтов.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен баннер

    Добрый день, Елена! Работали с Вами ранее, хотелось бы продолжить. Нужно нарисовать баннер разной размерности: - для сайта - для директа - для обычного баннера, обклейки машины(фото вложено) Прикрепил ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка сайта статейника с аккаунтами и инструментами для авторов

    Нужно сделать сайт для авторов статей. Функционал для примера, как на сайте fb.ru Исполнителю необходимо проанализировать данный сайт, дать оценку. Указать тип движка, который стоит на данным ресурсе. Если не можете определить ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анализ сайта SEO специалистом

    Указание проблем, варианты их устранения, рекомендации. Возможность увеличения трафика, конверсии - естественным путем. Хотя бы в кратком содержании, указать в своем предложении. Сайт ufacooler.ru

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Иллюстрацию для сайта

    Нужно сделать дизайн для сайта, в виде иллюстрации с людьми (образцы вложены). Тематика - чистка кулеров для воды. ТЗ: Офисная обстановка, где стоит кулер для воды грязный (краны в накипи), потеки под кранами, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн дома из кирпича

    Нужно сделать дизайн проект дома из кирпича. Размеры дома есть. Основная задача рассчитать количество кирпича. Кирпич желтый и коричневый, а так же рассмотрю ваши варианты по выбору цвета. Схема, размер дома, цвета кирпичей вложены. Высылайте ...

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать лейдинг сайт для кулера

    Три варианта кулера для воды. https://www.ufacooler.ru/catalog_new/s_nizhney_zagruzkoy_butyli/kuler_s_chaynym_stolikom_tiabar_ecotronic_tb2_le_silver_black/ https://www.ufacooler.ru/catalog_new/s_nizhney_zagruzkoy_butyli/kuler_s_chaynym_stolikom_tiabar_ecotronic_tb3_le_uv/ https://www.ufacooler.ru/catalog_new/s_nizhney_zagruzkoy_butyli/kuler_s_chaynym_stolikom_tiabar_ecotronic_tb1_le/

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип, фирменный стиль, баннеры, лейдинг-сайт

    Нужно разработать логотип, фирменный стиль WaterGid.ru Как я вижу логотип: Человек, спортивной внешности, в профиль (вид справа) по пояс. Левой рукой держит землю (планету - цветную, как есть) на уровне груди, ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация и продвижение сайта по кулерам для воды и фильтрам

    Доброго времени суток! У меня есть сайт на движке 1С Битрикс ufacooler.ru, по поисковым запросам в своем регионе я выхожу. В других нет или низко в выдаче. Продвижение нужно по России. Мои ключевые ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Три слайда для сайта

    Нужно сделать три слайда для сайта www.ufakuler.ru на тему: 1) Всегда выгодные ценовые предложения, новинки и хиты продаж. Накопительные и индивидуальные скидки. Различные формы оплаты. 2) Большой ассортимент и наличие товара ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обмен данными с сайтом

    1С Бухгалтерия УТ 10.3. При обмене данными с сайтом нужно, чтобы выгружался раздел номенклатуры "Категории" в котором указаны категории товаров с значением - скидка, хит продаж, новинка

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать проект детского домика

    $50

    Пример http://domyshko.ru/photo. Нужно еще добавить мини-гараж и веранду. Домик двух этажный, второй этаж под крышей. Материал дерево и фанера. Нужен рабочий чертеж, количество деталей, размеры каждой детали. Так, чтобы детали выточить, а потом просто собрать ...

    Архитектура зданий4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать баннер

    Ширина 5м, 55,5см Высота 1м, 82см текст: кулеры для воды, помпы, пурифайеры, фильтры, ПЭТ тара сайт: www.ufacooler.ru e-mail: [email protected] телефоны: +7(347) 266-57-07, +7(927) 236-57-07 ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта на 1С битрикс

    Нужен исполнитель, который сделает верстку интернет магазина, (правки www.ufakuler.ru). Протестировать работу сайта, проверить на ошибки, запустить сайт(перенос на другой домен) и склеить ссылки с старым сайтом www.ufacooler.ru. Нужны минимальные сроки и оперативность, исполнитель желательно ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип

    $100

    Разработать логотип для сайта ufakuler.ru в строгом стиле Логотип буквенный, написание логотипа такое ufacooler.ru, использовать цвета сайта и возможно зеленый с намеком на эко логичность, возможно использование в логотипе растений, листьев. Рассмотрю все работы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настроить вывод характеристик на 1С Битрикс

    Настроить вывод характеристик товаров на 1С Битрикс. Сайт www.ufakuler.ru Страница вывода характеристик в товарной позиции, к примеру http://www.ufakuler.ru/catalog/desktop/table_coolers_with_compressor_cooling_water_hotfrost_d208_t/ видно всего 2 характеристики: Габариты и производитель, а их много, но почему-то не выводятся. ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
3 года назад
Нужен баннер
Все отлично. Спасибо
Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Дизайн дома из кирпича
Отлично сработались! Спасибо за интересную задачу!
Все в срок, рекомендую
Ответный отзыв
Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Написать две статьи о воде
Все very good! Спасибо!
Отличные тексты, рекомендую. Буду заказывать еще.
Ответный отзыв
pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Иллюстрацию для сайта
Отличный заказчик. Детальное ТЗ, быстрая оплата, хорошая коммуникация. С удовольствием продолжу сотрудничество!
Отличная работа, получилось как я себе и представлял. Рекомендую. Буду заказывать еще.
Ответный отзыв
nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Три слайда для сайта
Отличный заказчик. Оплата в срок
Отлично все выполнено! Рекомендую
Ответный отзыв
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