Требуется разработка лейдинг сайта для продажи товара с подробным описанием и видео-презентацией установки на кулер. Сайт должен поддерживать оплату картой и возможность запроса счета. В качестве примера можно использовать информацию с аналогичных сайтов.
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Елена! Работали с Вами ранее, хотелось бы продолжить. Нужно нарисовать баннер разной размерности: - для сайта - для директа - для обычного баннера, обклейки машины(фото вложено) Прикрепил ...Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать сайт для авторов статей. Функционал для примера, как на сайте fb.ru Исполнителю необходимо проанализировать данный сайт, дать оценку. Указать тип движка, который стоит на данным ресурсе. Если не можете определить ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
Указание проблем, варианты их устранения, рекомендации. Возможность увеличения трафика, конверсии - естественным путем. Хотя бы в кратком содержании, указать в своем предложении. Сайт ufacooler.ruПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт7 лет назад
Пример: https://dostavki-edy.ru/ Жду ваших предложений, а так же информацию о сайте примере. Какой движок, сео и т.д.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт7 лет назад
1 статья, ключевик - доставка воды на дом 2 статья, ключевик доставка питевой водыКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать дизайн для сайта, в виде иллюстрации с людьми (образцы вложены). Тематика - чистка кулеров для воды. ТЗ: Офисная обстановка, где стоит кулер для воды грязный (краны в накипи), потеки под кранами, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать дизайн проект дома из кирпича. Размеры дома есть. Основная задача рассчитать количество кирпича. Кирпич желтый и коричневый, а так же рассмотрю ваши варианты по выбору цвета. Схема, размер дома, цвета кирпичей вложены. Высылайте ...Архитектура зданий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Три варианта кулера для воды. https://www.ufacooler.ru/catalog_new/s_nizhney_zagruzkoy_butyli/kuler_s_chaynym_stolikom_tiabar_ecotronic_tb2_le_silver_black/ https://www.ufacooler.ru/catalog_new/s_nizhney_zagruzkoy_butyli/kuler_s_chaynym_stolikom_tiabar_ecotronic_tb3_le_uv/ https://www.ufacooler.ru/catalog_new/s_nizhney_zagruzkoy_butyli/kuler_s_chaynym_stolikom_tiabar_ecotronic_tb1_le/Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать логотип, фирменный стиль WaterGid.ru Как я вижу логотип: Человек, спортивной внешности, в профиль (вид справа) по пояс. Левой рукой держит землю (планету - цветную, как есть) на уровне груди, ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! У меня есть сайт на движке 1С Битрикс ufacooler.ru, по поисковым запросам в своем регионе я выхожу. В других нет или низко в выдаче. Продвижение нужно по России. Мои ключевые ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать три слайда для сайта www.ufakuler.ru на тему: 1) Всегда выгодные ценовые предложения, новинки и хиты продаж. Накопительные и индивидуальные скидки. Различные формы оплаты. 2) Большой ассортимент и наличие товара ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
1С Бухгалтерия УТ 10.3. При обмене данными с сайтом нужно, чтобы выгружался раздел номенклатуры "Категории" в котором указаны категории товаров с значением - скидка, хит продаж, новинка1С-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Пример http://domyshko.ru/photo. Нужно еще добавить мини-гараж и веранду. Домик двух этажный, второй этаж под крышей. Материал дерево и фанера. Нужен рабочий чертеж, количество деталей, размеры каждой детали. Так, чтобы детали выточить, а потом просто собрать ...Архитектура зданий4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ширина 5м, 55,5см Высота 1м, 82см текст: кулеры для воды, помпы, пурифайеры, фильтры, ПЭТ тара сайт: www.ufacooler.ru e-mail: [email protected] телефоны: +7(347) 266-57-07, +7(927) 236-57-07 ...Баннеры13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно перенести сайт на 1С битрикс, лицензия малый бизнес имеется. Сайт ufacooler.ruИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен исполнитель, который сделает верстку интернет магазина, (правки www.ufakuler.ru). Протестировать работу сайта, проверить на ошибки, запустить сайт(перенос на другой домен) и склеить ссылки с старым сайтом www.ufacooler.ru. Нужны минимальные сроки и оперативность, исполнитель желательно ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Разработать логотип для сайта ufakuler.ru в строгом стиле Логотип буквенный, написание логотипа такое ufacooler.ru, использовать цвета сайта и возможно зеленый с намеком на эко логичность, возможно использование в логотипе растений, листьев. Рассмотрю все работы ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сделать баннер для графической рекламы в Google Adwords в разных размерах.Анимация9 заявокЗакрыт12 лет назад
Настроить вывод характеристик товаров на 1С Битрикс. Сайт www.ufakuler.ru Страница вывода характеристик в товарной позиции, к примеру http://www.ufakuler.ru/catalog/desktop/table_coolers_with_compressor_cooling_water_hotfrost_d208_t/ видно всего 2 характеристики: Габариты и производитель, а их много, но почему-то не выводятся. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад