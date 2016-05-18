Нужно сделать три слайда для сайта www.ufakuler.ru на тему:

1) Всегда выгодные ценовые предложения, новинки и хиты продаж. Накопительные и индивидуальные скидки. Различные формы оплаты.

2) Большой ассортимент и наличие товара на складе. Доставка товаров под заказ.

3) Бесплатная доставка по Уфе своим транспортом* (*- от суммы заказа).

Выше перечисленные пункты, они же надписи на на слайдах

Как я их вижу:

В певом случае: Накопительные

К примеру автомат, либо ящик в который сверху опускаюся левой рукой чеки(заказы), а снизу правой рукой ловятся "золотые" монеты. Аналогия с детскими игровыми автоматами в торговых центрах- там дают билетики, потом эти билетики можно обменять на выбранные подарки. Т.е. ты делал заказы - тебе возвращаются деньги.

Во втором случае: индивидуальные скидки

Коробки с товаром однотипные (к примеру 10штук)+1 одна подарочная коробка, либо sale коробка. Либо много коробок и они лентой обвязаны в надписью скидка.

2)"Большой ассортимент и склад товаров и нет визуальной формы товаров под заказ"

Склад забитый товарам (разными по размеру, цвету упаковками, коробками), на склади люди, которые передвигают эти товары - картина за заднем фоне или вид на закрытый(всмысле не под открытым небом) склад из окна заведующего складом сверху. Начальник склада, заведующий и т.д. на переднем плане держит в руках стопку заказов и отмечает на последнем - заказ принят и галочка.

3) Процесс передачи товара покупателю. При этом на картинке, человек с доставки доброжелательный, улыбающийся ("не бородач" с видом понять и простить), в спецодежде, можно с логотипом. В левой руке держит лист с отметкой заказ доставлен и товар (либо товар на полу слева около него). Правой рукой рукопожатие к клиентом. Клиент левой рукой протягивает деньги за товар, а правой рукопожатие соответственно. Клиент тоже доволен. Так же можно, чтобы за клиентом, к примеру была семья. Действие происходит в помещении. Человек с доставки либо в "дверях" стоит, либо зашел, дверь за ним открыта.

Так же рассмотрю ваши варианты. Люди должны быть "реальные" - европейцы.