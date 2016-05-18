Необходимо сделать баннер для главной страницы магазина http://cos-online.ru под акцию. Требования: 1. Название акции: "Мега-распродажа". 2. Текст огромного размера: "30%". 3. Текст поменьше к 30%: "на весь ассортимент при покупке трëх ...
Три слайда для сайта
Нужно сделать три слайда для сайта www.ufakuler.ru на тему:
1) Всегда выгодные ценовые предложения, новинки и хиты продаж. Накопительные и индивидуальные скидки. Различные формы оплаты.
2) Большой ассортимент и наличие товара на складе. Доставка товаров под заказ.
3) Бесплатная доставка по Уфе своим транспортом* (*- от суммы заказа).
Выше перечисленные пункты, они же надписи на на слайдах
Как я их вижу:
В певом случае: Накопительные
К примеру автомат, либо ящик в который сверху опускаюся левой рукой чеки(заказы), а снизу правой рукой ловятся "золотые" монеты. Аналогия с детскими игровыми автоматами в торговых центрах- там дают билетики, потом эти билетики можно обменять на выбранные подарки. Т.е. ты делал заказы - тебе возвращаются деньги.
Во втором случае: индивидуальные скидки
Коробки с товаром однотипные (к примеру 10штук)+1 одна подарочная коробка, либо sale коробка. Либо много коробок и они лентой обвязаны в надписью скидка.
2)"Большой ассортимент и склад товаров и нет визуальной формы товаров под заказ"
Склад забитый товарам (разными по размеру, цвету упаковками, коробками), на склади люди, которые передвигают эти товары - картина за заднем фоне или вид на закрытый(всмысле не под открытым небом) склад из окна заведующего складом сверху. Начальник склада, заведующий и т.д. на переднем плане держит в руках стопку заказов и отмечает на последнем - заказ принят и галочка.
3) Процесс передачи товара покупателю. При этом на картинке, человек с доставки доброжелательный, улыбающийся ("не бородач" с видом понять и простить), в спецодежде, можно с логотипом. В левой руке держит лист с отметкой заказ доставлен и товар (либо товар на полу слева около него). Правой рукой рукопожатие к клиентом. Клиент левой рукой протягивает деньги за товар, а правой рукопожатие соответственно. Клиент тоже доволен. Так же можно, чтобы за клиентом, к примеру была семья. Действие происходит в помещении. Человек с доставки либо в "дверях" стоит, либо зашел, дверь за ним открыта.
Так же рассмотрю ваши варианты. Люди должны быть "реальные" - европейцы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно нарисовать несколько баннеров(gif, jpg) спортивной тематики. размер: 468*60, 200*300, 200*600.Баннеры15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется переделать логотип и баннер на сайт. Заменить: имя, домен, страну. Исходники предоставлю. Оплата: 10-15$ Прошу писать ваши предложения, сроки и скайп.Завершен11 лет назад
Баннеры разных тематик для различного рода сайтов, под стиль каждого.Завершен11 лет назад
Подробное тз приложил, цветовая гамма шоколад с молокомБаннеры5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать несколько флеш баннеров. Просьба указать вилку цен и показать примеры в своем портфолио. СПСБаннеры18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо готовый баннер откорректировать, что-то добавить, дабы он гармонично смотрелся в новом дизайне проекта http://sandbox.turbosms.ua/ Также необходимо разработать выпадающее меню. ссылка на исходники логотипа: https://cloud.mail.ru/5D6C792696A8422188B20EA4061937CE основной ...Баннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать 3 макета для слайдера Так как сайт двуязычный то для каждого макета 2 языка Размер: 980*460 px Тематика: магазин женской одежды ...Завершен11 лет назад
Необходимо разработать flash баннер 468х60. Творческий подход и идеи приветствуются. В случае положительного результата, продолжим сотрудничество.Баннеры18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
необходимо в течении часа нарисовать красивый, анимированный баннер тз исполнителюЗавершен11 лет назад