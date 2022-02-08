Создать лейдинг сайт на продажу одного товара

Есть товар https://www.ufacooler.ru/catalog/nabory_dlya_modernizatsii_kulerov_v_purifayery/kryshka_dlya_modernizatsii_kulera_v_purifayer/

Нужно сделать для него лейдинг сайт:

- Описание

- Презентация установки на кулер, в виде ролика - чтобы было понятно, как установить, как подключить к фильтру или водопроводу

- Покупка картой, либо запрос счета

Есть похожий сайт "древний" http://aqusha.ru - на нем можно почерпать информацию, о чем идет речь.