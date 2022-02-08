Доработка сайта, устранение ошибок

На сервере есть набор папок с png картинками (в одной папке несколько картинок) На фронте скрипт который собирает картинки из указанных папок в изображение (с учетом выбора папки на конкретный слой (из самой папки картинка выбирается ...
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