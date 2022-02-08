Доработка сайта, устранение ошибок

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки623 просмотра
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Сайт https://nevedimka.ru/ требует доработок и исправления ошибок. ТЗ в файле.

Сайт создан в Yii2

2 года назад
TilusSD45
Дмитрий 
48 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
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