Flash-галерея

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Завершен6 заявок146 просмотров

Нужно найти свободную flash-галерею похожую на ту, которая на скриншоте в атаче

Подойдет что-то вот такое http://flash-gallery.com/photoflow-flash-gallery/

только нужно чтобы при смене картинки менялся и текст!

15 лет назад
php_koder
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Videomontage
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Рад сотрудничеству. Дмитрий сразу понял что мне необходимо и быстро нашел решение

Заявки фрилансеров

Videomontage
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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