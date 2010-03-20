Анимировать качающуюся веревку

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Закрыт3 заявки195 просмотров

Во вложении картинка.

в правом верхнем углу веревка.

нужно чтобы она реалистично нелинейно качалась.

при наведении мыши - плавно выпрямлялась, а по нажатию - вытягивались.

по клику также вызывается жаваскрипт функция.

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15 лет назад
TheAviator
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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