Требуется нарисовать всю описанную в атаче графику для флеш-игры От соискателей требуется: - соответствующий опыт работы и портфолио - общая стоимость работы и стоимость отдельных частей указанных в табличке
Страница сайта - динамическая картина
Необходимо создать небольшой ролик (динамическую картинку), который можно разместить на страницу сайта, для входа посетителей...
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