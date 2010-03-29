Откорректировать готовый SWF

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Завершен10 заявок264 просмотра

Есть ролик, формат SWF. исходники к нему утеряны. Нужно внести изменения в тексты.

Есть ли возможность это сделать?

Жду преждложений

15 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$25
1 день
Отлично сделано всего за пару часов! быстрая реакция на все замечания - очень адекватно!
Очень понравилось работать с Еленой: интересный проект и с оплатой все четко. Спасибо.

Заявки фрилансеров

-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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