Необходимо внести мелкие правки в флеш-ролик - изменить телефон и добавить слоган. Исходников нет. От вас - сроки и цена. Пишите, пожалуйста, только в проект.
Графика для флеш-игры
Требуется нарисовать всю описанную в атаче графику для флеш-игры
От соискателей требуется:
- соответствующий опыт работы и портфолио
- общая стоимость работы и стоимость отдельных частей указанных в табличке
Заявки фрилансеров
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