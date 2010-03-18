Графика для флеш-игры

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Закрыт1 заявка239 просмотров

Требуется нарисовать всю описанную в атаче графику для флеш-игры

От соискателей требуется:

- соответствующий опыт работы и портфолио

- общая стоимость работы и стоимость отдельных частей указанных в табличке

15 лет назад
josephine
Galina Kuzminova 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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