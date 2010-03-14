Анимировать логотип

Есть (точнее будет) логотип, и вот его нужно как нибудь анимировать, прсотенько, без сверх наворотов, бегущий блик там или свечение, может какое то движение или его сборка при появлении.

Бюджет честно говоря маленький, ибо это небольшой сюрприз заказчику сайта (заказчице))))

Покажите примерные работы, и напишите цену за которую это реально бы сделали.