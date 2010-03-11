Карта Украины - флеш

Даю карту Украины - она просто поделена по областях. Нужно сделать так, чтоб каждая область (ее площадь) засвечивалась и угасала, потом следующая и так все 25 областей. Сама карта будет оранжевого цвета, загорается область желтого цвета. Карта будет символизировать что компания работает по всей Украине.