Нужно сделать всплывающую анимацию/баннер, в виде сантехника и текста с информацией, предлагающей ознакомиться с материалами или обратиться за консультацией. Появляется сантехник с ключем в руке, возле которого появляется выноска (на подобии такой, как показано на ...
Разработка интерактивной карты на flash
Необходимо разработать интерактивную карту, подобную представленной на сайте http://metrkv.ru/
В предложении укажите цену, сроки выполнения, портфолио.
Заявки фрилансеров
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