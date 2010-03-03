3d модель авто

Всем доброго дня!

Потребность в создании 3d модели автомобиля (обезличенного, без привязки к модели но с привязкой к типу авто)

Модель должна вращаться в любых плоскостях. Управляется курсором мышки. При наведении на определенные детали (колесо, окно, крыло и т.п.) у юзера есть возможность 1) понять что это за деталь 2) произвести дальнейшие действия с ней, например нажав кнопку увидеть список, меню. В этом списке\меню, ссылки на отдельные странички или дополнительные выпадающие, уточняющие вопросы.

Общая цель: создать красивую модель авто, с помощью которой посетитель сайта автосервиса сможет легко узнать стоимость работ, при этом не вникая в термины и прочие ненужные ему вещи.

Модель должна быть красивой и понятна на интуитивном уровне, юзер не должен вникать в то, что ему явно не нужно.

Количество операций которые будут описаны в модели до 100.

Стартово нужна 1 модель, в идеале сразу три (С класс, S класс, внедорожник), но можно и с одной начать.

Жду Ваши предложения по бюджету, срокам.

И конечно важен ваш опыт.