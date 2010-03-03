Требуется flash-дизайнер, программист с головой на постоянное сотрудничество. Смотреть тех. задание. Переписка ведется по эл.почте info[сабака]artlevy.com.ua
3d модель авто
Всем доброго дня!
Потребность в создании 3d модели автомобиля (обезличенного, без привязки к модели но с привязкой к типу авто)
Модель должна вращаться в любых плоскостях. Управляется курсором мышки. При наведении на определенные детали (колесо, окно, крыло и т.п.) у юзера есть возможность 1) понять что это за деталь 2) произвести дальнейшие действия с ней, например нажав кнопку увидеть список, меню. В этом списке\меню, ссылки на отдельные странички или дополнительные выпадающие, уточняющие вопросы.
Общая цель: создать красивую модель авто, с помощью которой посетитель сайта автосервиса сможет легко узнать стоимость работ, при этом не вникая в термины и прочие ненужные ему вещи.
Модель должна быть красивой и понятна на интуитивном уровне, юзер не должен вникать в то, что ему явно не нужно.
Количество операций которые будут описаны в модели до 100.
Стартово нужна 1 модель, в идеале сразу три (С класс, S класс, внедорожник), но можно и с одной начать.
Жду Ваши предложения по бюджету, срокам.
И конечно важен ваш опыт.
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