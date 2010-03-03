Дизайн и разработка Flash-сайта

Необходимо разработать дизайн и затем реализовать его на флеш. Сайт должен состоять из порядка 33 сцен (загрузчик, страница входа, главная, контакты). Кроме этого должен быть звук. Для страниц будут разные макеты - фон. Меню должно быть везде одинаковое. Должны быть реализованы динамические переходы между сценами.

Контент для страниц будет предоставляться веб-сервисом из HTML-версии этого же сайта. Кроме этого надо будет сделать различные функциональные динамические страницы: афиша, галерея, меню, персонал.

Выставляйте свои цены "до" и присылайте ссылки на подобные работы.